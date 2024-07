Distrutti cinque accampamenti di minatori illegali in Amazzonia

Le autorità brasiliane hanno effettuato 226 operazioni di contrasto all'estrazione minerale illegale nella riserva indigena Yanomami, in Amazzonia.

Lo riferisce in una nota il governo, evidenziando che nell'ambito delle azioni concluse nel mese di giugno sono state distrutte le attrezzature utilizzate dalle organizzazioni di 'garimpeiros', tra cui cinque accampamenti usati come base dei minatori fuorilegge e una pista di atterraggio clandestina.

Complessivamente sono stati sequestrati tre elicotteri, un quad, 6.159 litri di gasolio, 11 motori da barca e 3 tonnellate di cassiterite, minerale prezioso utilizzato anche per la fabbricazioni di schermi di telefoni cellulari estratto illegalmente in Amazzonia.

Gli indigeni della riserva Yanomami sono al centro di una emergenza umanitaria a causa delle attività minerarie illegali, dannose a causa della contaminazione dei fiumi con il mercurio usato per estrarre l'oro. Sono inoltre segnalati, omicidi, violenze e stupri commessi dai minatori.



