Colombia, negata la libertà all'ex paramilitare Mancuso

In Colombia, la Giurisdizione speciale per la pace (Jep) ha negato la libertà temporanea all'ex capo paramilitare italo-colombiano Salvatore Mancuso, tornato nel Paese mesi fa dopo che il governo del presidente Gustavo Petro lo aveva nominato responsabile dei negoziati con le guerriglie.

Il caso Mancuso è diventato una controversia tra due giurisdizioni, la Jep, creata nell'accordo con le estinte Farc per condannare gli atti di guerra nel conflitto interno, e il Tribunale di giustizia e pace, istituito per processare gli estremisti di destra nel quadro della loro deposizione delle armi avvenuta negli anni 2000. Ora toccherà alla Corte costituzionale decidere chi dovrà occuparsene.

Per ora Mancuso, che ha già scontato una lunga pena detentiva negli Stati Uniti per narcotraffico, resta rinchiuso nel carcere La Picota a Bogotà.



