Bogotà avverte su rischio umanitario per i migranti del Darién

L'Ufficio del Difensore civico della Colombia ha avvertito sul rischio di un'emergenza umanitaria al confine con Panama causata dall'intrappolamento dei migranti nella sua frontiera a seguito dell'annuncio sulla chiusura di almeno tre valichi nell'area della giungla del Darien da parte del governo di José Mulino.

"Raccomandiamo che le autorità nazionali e territoriali promuovano misure di risposta efficaci a breve termine per far fronte a uno scenario di intrappolamento delle persone nei comuni di accoglienza dei migranti", ha avvertito oggi il difensore civico, Julio Balanta.

La raccomandazione è rivolta alle autorità della cosiddetta sottoregione di Urabá, che comprende i dipartimenti di Antioquia e Chocó, nel nord-ovest. Nello specifico si tratta dei comuni di Turbo, Acandí, Ungía e in particolare di Necoclí, che è la località da cui sono soliti partire ogni giorno centinaia di migranti in barca sperando di raggiungere la porta d'ingresso della giungla che separa la Colombia da Panama.

Le autorità di immigrazione di Panama hanno segnalato il passaggio di 174.513 persone attraverso il Darién tra gennaio e giugno, per la maggior parte cittadini venezuelani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA