Argentina, inaugurato nuovo impianto per la produzione di litio

La compagnia francese Eramet ha inaugurato nella provincia argentina di Salta un nuovo impianto di carbonato di litio con un potenziale produttivo di 24.000 tonnellate di litio annue.

Il progetto, avviato in partnership con il colosso cinese dell'acciaio Tsingshan, è situato a 4000 metri sul livello del mare e utilizza il metodo di estrazione diretta.

L'impianto di Eramet battezzato Centenario-Ratones è il quarto grande progetto estrattivo su litio in Argentina ed ha richiesto un investimento di 800 milioni di dollari. La compagnia francese ha già annunciato la sua volontà di investire altri 800 milioni per un secondo impianto da 30.000 tonnellate annuali sulla base del nuovo regime di promozione degli investimenti (Rigi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA