Appello di Lula ai francesi, 'domenica votate contro i nazisti'

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), ha invitato gli elettori francesi a votare contro l'estrema destra di Marine Le Pen domenica prossima.

In un evento a Campinas, nell'entroterra di San Paolo, il leader progressista ha elogiato la stella del calcio Kylian Mbappé, auspicando che i francesi non permettano il ritorno di "fascisti e nazisti al governo" del loro Paese.

Lula ha lodato l'attaccante del Gala, per aver preso posizione contro il Rassemblement National (Rn) di Le Pen, che ha vinto al primo turno. "Un calciatore che poteva fare come tanti altri. Invece no - ha evidenziato Lula - perché ha avuto un'educazione".

Il presidente brasiliano ha evocato la creazione di un'alleanza globale contro l'estrema destra, con politici di centro e centro-sinistra, come il presidente francese Emmanuele Macron e il premier spagnolo Pedro Sánchez. Tema di cui ha discusso a marzo con Macron durante la visita ufficiale a Brasilia.



