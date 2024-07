Venezuela, Machado chiede all'Onu di 'vigilare' sulle elezioni

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha chiesto nel corso di una riunione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu che la comunità internazionale mantenga uno sguardo "vigile" sul processo elettorale nel Paese in vista delle presidenziali del 28 luglio.

"Chiedo ai membri di questo Consiglio e alla comunità internazionale di mantenere la pressione" sul governo di Nicolas Maduro perché "rispetti l'accordo di Barbados e fornisca le garanzie necessarie per lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti".

In un video proiettato a Ginevra Machado ha nuovamente denunciato l'escalation di repressione contro leader dell'opposizione e attivisti della campagna del candidato Edmundo González Urrutia.

"Ci sono già 31 venezuelani imprigionati e 6 hanno chiesto asilo diplomatico nell'ambasciata argentina a Caracas senza che gli sia stato concesso un salvacondotto adeguato", ha ricordato, informando il consiglio di azioni di intimidazione registrate durante la campagna "come i tagli all'elettricità, la sospensione delle forniture di benzina, o la chiusura delle attività commerciali delle persone che ci sostengono nei nostri tour".



