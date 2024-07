Uragano Beryl, scatta l'allerta anche in Honduras

Massimo stato di attenzione anche in Honduras per il passaggio dell'uragano Beryl: la segretaria di Stato locale negli uffici nazionali di gestione dei rischi e delle contingenze (Copeco) ha dichiarato un'allerta verde in tutto il territorio. Il provvedimento resterà in vigore fino a sabato.

L'impatto dell'uragano sull'Honduras è atteso per oggi pomeriggio, con piogge moderate e forti e temporali nei dipartimenti di Gracias a Dios, Colón, Olancho, Francisco Morazán ed El Paraíso. In queste zone le precipitazioni dureranno fino a domani, secondo Copeco.

Beryl al momento punta dritto verso la regione dei Caraibi e la costa orientale del Messico, mentre ha già causato sette vittime tra Grenada, Venezuela, Saint Vincent e Grenadine.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA