Perù, approvata la legge che prescrive i crimini della dittatura

Il parlamento del Perù ha approvato una legge che prescrive tutti i crimini contro l'umanità commessi nel Paese prima del 2002. Approvata in prima lettura a giugno, la norma aveva incassato le critiche unanimi della comunità internazionale secondo cui favorisce l'impunità per indagati e condannati per gravi fatti accaduti durante la dittatura militare di Alberto Fujimori, che ha causato 69 mila morti e 21 mila sparizioni tra il 1980 e il 2000. Nonostante il parere contrario della procura, la campagna di Corte interamericana dei diritti umani (Cidh) e Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), oltre che alla battaglia dell'opposizione il testo è passato con 15 voti favorevoli e 12 contrari.



