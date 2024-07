Nasce l'alleanza tra le intelligence di 11 Paesi sudamericani

Le agenzie di intelligence di 11 Paesi hanno firmato a Brasilia un accordo che dà vita all'Alleanza strategica sudamericana in materia di sicurezza giuridica. Il gruppo - sotto la presidenza di turno dall'Agenzia brasiliana di intelligence (Abin) - è composto dai rappresentanti dei servizi segreti di Brasile, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname e Uruguay.

"L'obiettivo dell'alleanza è istituire uno spazio per lo scambio di informazioni strategiche per affrontare insieme i rischi, le minacce e cogliere le opportunità per il Sud America", riferisce una nota dell'Abin.

Tra gli scopi dell'Alleanza sono elencati la difesa della democrazia, il rispetto dei diritti umani, la sicurezza, la convivenza pacifica e la cooperazione tra i membri.

Altri punti concordati a livello politico tra i capi di Stato sono l'integrazione regionale come parte delle soluzioni per combattere la crisi climatica, la pressione sulle catene alimentari ed energetiche, il rischio di nuove pandemie e l'aumento delle disuguaglianze sociali.



