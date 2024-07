Migranti, Panama chiude tre valichi nella giungla del Darien

Il governo di Panama ha annunciato la chiusura di almeno tre valichi utilizzati dai migranti per attraversare la giungla del Darién, al confine con la Colombia.

La decisione mira a "incanalare" il flusso ed esercitare un maggiore controllo sulla zona, come riferito dalle autorità locali. Migliaia di persone utilizzano quotidianamente questa rotta nel loro viaggio verso gli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione del movimento migratorio.

Il Servizio nazionale di frontiera (Senafront) di Panama ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha precisato che sono state adottate misure per controllare la massiccia migrazione irregolare che il Paese deve affrontare. Secondo il documento, questa decisione mira a "incanalare la migrazione irregolare" verso Bajo Chiquito, la prima città in cui arrivano i migranti dopo aver attraversato a piedi la giungla del Darién.



