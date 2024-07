La povertà supera l'inflazione tra le paure degli argentini

È la povertà, e non più l'inflazione, la principale preoccupazione degli argentini: lo testimonia un'indagine realizzata a fine giugno dalla società di consulenza Trespuntozero, secondo cui l'attenzione della popolazione si sta intanto spostando anche verso il problema della disoccupazione.

Per il 30,5% degli intervistati, la povertà è in cima alle loro paure, seguita dall'inflazione, con il 26,8%. Nell'elenco dei timori figurano poi la corruzione, con il 24,2%, la disoccupazione (8,2%), l'istruzione (4,1%) e l'insicurezza (3,7%).

Durante il governo di Alberto Fernández (2019-2023), precedessore dell'attuale presidente, Javier Milei, al primo posto delle preoccupazioni della popolazione figurava invece l'inflazione, un problema il cui superamento è definito prioritario dal leader ultraliberista per abbattere la crisi economica in cui versa il Paese sudamericano.



