Il Messico si prepara all'arrivo dell'uragano Beryl

A poche ore dal probabile impatto dell'uragano Beryl - di categoria 3 della scala Saffir Simpson - sulle coste sudorientali del Messico, previsto tra la notte di giovedì 4 luglio e la prima mattina di venerdì 5 luglio, nello Stato di Quintana Roo la governatrice Mara Lezama ha dichiarato un'allerta arancione - pericolo alto - per i comuni di Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos e Othón P. Blanco.

Il resto dei comuni - Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres - rimangono in allerta gialla, pericolo moderato.

Lezama ha inoltre riferito che a partire da giovedì 4 luglio saranno sospese le lezioni nelle scuole, le attività all'aeroporto di Tulum (dalle 14) e la mobilità (dalle 16), per favorire la tutela delle famiglie. Nello Stato dello Yucatán, il governatore Mauricio Vila ha comunicato che da giovedì e fino a nuovo avviso verranno sospese le lezioni di tutti i livelli educativi e le attività economiche non essenziali nei municipi del sud e dell'est del territorio a partire dalle ore 18.

Da parte sua, il ministero federale della Salute ha avviato i preparativi per affrontare i rischi in coordinamento con le amministrazioni degli Stati di Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Daxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo e Yucatán.



