Brasilia apre al reintegro di Caracas nel Mercosur

Il Brasile ribadisce la necessità che le elezioni del 28 luglio in Venezuela si svolgano in un clima di "normalità", ed apre al reintegro del Paese sudamericano nel gruppo del Mercosur, dopo la sospensione del 2017, decisa a seguito del mancato rispetto del governo di Nicolas Maduro della 'clausola democratica' dell'organizzazione.

"I venezuelani devono fare la loro parte con le elezioni.

Stiamo lavorando, contribuendo in qualsiasi modo affinché le elezioni si svolgano e siano riconosciute, soprattutto dai venezuelani stessi. E la base è che lo sconfitto, chiunque sarà, riconosca il vincitore", ha affermato l'ambasciatrice Gisela Padovan, segretario per l'America Latina e i Caraibi presso il ministero degli Esteri brasiliano.

Senza elezioni normali "non ci sarà la revoca delle sanzioni (statunitensi), e non ci sarà la normalizzazione della situazione", ha avvertito la diplomatica, aggiungendo che il governo del presidente Lula da Silva vuole "un Mercosur di sei (Paesi)", compresi Venezuela e Bolivia.



