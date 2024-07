Argentina si propone all'Ue come partner strategico sull'energia

Il governo del presidente argentino, Javier Milei, punta ad essere un "partner strategico" dell'Unione europea per gli approvvigionamenti di idrogeno verde, e per questo sta lavorando ad nuovo quadro normativo per l'avanzamento della produzione e per aggiornare la Strategia nazionale per lo sviluppo dell'economia H2.

L'iniziativa è emersa ad un incontro organizzato dalla delegazione dell'Unione Europea a Buenos Aires, dal Circolo di politiche ambientali e dal Ceare, un think tank sull'energia, con la partecipazione del commissario europeo all'Energia Kadri Simson.

Dopo la recente approvazione della Legge Base, che prevede un regime di Incentivi per i grandi investimenti, il governo intende dotarsi di una legge che affronterà le questioni relative a "standard tecnici, schemi di certificazione e H2 nelle reti del gas (miscelazione)", spiegano fonti della Segreteria per l'Energia all'ANSA.

La nuova legge sarà presentata al Parlamento a settembre, ma si cerca anche di "aggiornare la strategia nazionale sull'idrogeno" e si sta lavorando per lanciarla a novembre.

"La chiave è che l'Unione Europea, nella sua fase 2 verso il 2030, prevede di acquistare 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde nei Paesi partner. E l'Argentina può essere tra questi perché ha le risorse rinnovabili, l'acqua e grandi aree disponibili, fino a due milioni di ettari", ha dichiarato il Segretario all'Energia Eduardo Rodríguez Chirillo.

"Vorremmo elaborare una tabella di marcia che ci permetta di lavorare insieme per facilitare le operazioni bilaterali che consentano di far incontrare la domanda con l'offerta nell'acquisto e nella vendita di Gnl e idrogeno rinnovabile attraverso contratti a lungo termine, promuovere e incanalare i finanziamenti per gli investimenti in questo settore e che l'Ue possa impegnare fondi", ha aggiunto l'esponente del governo Milei.



