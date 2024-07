In piena crisi Milei spinge per una legge intitolata al suo cane

Mentre i mercati in Argentina sono in tensione da giorni per le incertezze sul programma economico del governo, il presidente Javier Milei spinge affinché il Parlamento approvi rapidamente una legge intitolata al suo amato mastino inglese, morto nel 2017.

Il progetto prevede l'aumento delle pene attualmente previste dal codice per maltrattamenti sugli animali portandole da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni per chiunque "infligge abusi o rende gli animali vittime di atti di crudeltà".

L'iniziativa include tra i maltrattamenti anche l'abuso sessuale, la tortura, e l'utilizzo per compiti inappropriati, così come stabilisce la responsabilità per le mancate cure veterinarie e l'abbandono.

La 'Legge Conan' era stata presentata a gennaio dopo il caso di un autista di autobus che aveva investito di proposito un cane. In quell'occasione lo stesso Milei pubblicò sui suoi social il video dell'evento per aiutare a trovare il colpevole.

Ma Conan è da tempo al centro anche delle cronache politiche.

Dopo la sua morte nel 2017, il presidente lo fece clonare negli Stati Uniti per ottenere cinque cuccioli identici.

Uno di questi - battezzato con lo stesso nome - secondo diverse testimonianze pure sarebbe deceduto, eppure Milei afferma tuttora di possedere cinque cani e tra questi anche Conan.



