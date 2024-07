Ice, webinar 'La transizione energetica Italia-Brasile'

"La transizione energetica Italia-Brasile" è il tema di un webinar, organizzato dall'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con le associazioni di categoria, domani presso l'Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro. L'evento, che sarà aperto dal console generale della città carioca, Massimiliano Iacchini, e dalla direttrice dell'Ice in Brasile, Milena Del Grosso, vede nutriti panel, con interventi di rappresentanti di aziende come Eni, Enel Green Power Brasile e Petrobras tra le altre.

Obiettivo dell'iniziativa è la promozione dello scambio di esperienze e la creazione di opportunità di affari tra aziende e istituzioni dei due Paesi.

Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Nazionale di Energia Elettrica (Aneel), a marzo di quest'anno, il Brasile ha superato la soglia dei 200 GW di potenza installata per la generazione di elettricità, di cui per l'84,25% da fonti rinnovabili, principalmente dall'idroelettrico (55%), l'eolico (14,8%) e la biomassa (8,4%).

Le principali fonti non rinnovabili sono state invece il gas naturale (9%), il petrolio (4%) e il carbone minerale (1,75%).

L'Impresa di Ricerca Energetica (Epe), società statale collegata al ministero delle Miniere e dell'energia del Brasile, rileva inoltre che l'offerta interna ha registrato nel 2023 una crescita della generazione eolica e solare fotovoltaica e una riduzione dell'uso delle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili, come il gas naturale e i derivati del petrolio.

Questi risultati, combinati alla presenza marcata delle diverse biomasse utilizzate come fonti energetiche, hanno contribuito a mantenere il mix energetico brasiliano a un livello rinnovabile del 49,1%, ben superiore alla media mondiale del 13,5% e a quella dei Paesi Ocse, pari a circa il 9%.



