Al via il primo hub digitale per gli italiani in America Latina

La Camera di commercio e dell'industria Italo-Brasiliana del Paraná (Italocam), presenta "Spazio Italocam Latin America (Latam)", la prima piattaforma digitale, per riunire gli Italo-discendenti dell'America Latina e collegarli al Sistema Italia.

Obiettivo del progetto, che festeggia i 150 anni di immigrazione italiana in Brasile, è quello di creare un ambiente comune per connettere imprese, istituzioni e comunità italiane in America Latina, promuovendo scambi grazie ad un ponte digitale con l'Italia.

L'iniziativa celebra le radici di oltre 57 milioni di discendenti, in particolare in Brasile e Argentina (che insieme rappresentano oltre l'80% della migrazione italiana nel mondo) e punta a facilitare conoscenze e scambi di idee, promuovendo la cooperazione con l'Italia, per costruire un futuro di nuove relazioni.

Alla presentazione online prevista per domani, partecipano, tra gli altri, il presidente di Italocam, Francesco Pallaro, e la console generale d'Italia per il Paraná e S. Catarina, Eugenia Tiziana Berti.



