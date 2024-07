Nuove misure fiscali a Cuba per cercare di ridurre il deficit

Il governo cubano applicherà nuove misure di aggiustamento fiscale, con il taglio di voci del bilancio di quest'anno e l'assegnazione mensile di risorse in base al reddito reale, nell'ambito di un altro pacchetto per stabilizzare l'economia del Paese, sprofondato in una delle peggiori crisi della sua storia.

Come riportato dal quotidiano ufficiale Granma, l'ultimo Consiglio dei ministri ha incluso "la presentazione di un nuovo insieme di misure" che si aggiungono al severo piano di aggiustamento annunciato lo scorso dicembre. La notizia, che non fornisce molti dettagli, indica che tali decisioni sono già state approvate.

Sul piano fiscale, spicca la decisione di "adeguare" il bilancio statale del 2024 alle condizioni di una "economia di guerra", secondo quanto ha affermato nella sua esposizione la prima vice ministra del ministero dell'Economia e della Pianificazione, Mildrey Granadillo.

Tra le altre misure previste anche la decisione di "ridurre le voci di bilancio con l'obiettivo di diminuire il deficit fiscale del 2024 (stimato dall'esecutivo al 18,5% del Pil), sulla base delle mancate esecuzioni".



