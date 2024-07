Lula, 'Trump è come Bolsonaro, è un bugiardo'

Il presidente progressista brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva ha paragonato l'ex presidente e candidato Usa, Donald Trump, al suo predecessore Jair Bolsonaro, per "menzogne" e "mancanza di rispetto per il popolo", ribadendo poi che la decisione se restare o meno in corsa per la Casa Bianca spetta a Joe Biden.

"Trump è come il mio avversario (Bolsonaro), che non aveva alcun impegno verso la verità. Quando apriva la bocca era come una latrina, parlava a vanvera e non aveva rispetto per il popolo", ha detto il leader in un'intervista radiofonica a Rádio Sociedade da Bahia.

Lula ha poi indicato che nel dibattito presidenziale di giovedì scorso con Biden, Trump "è stato più aggressivo e anche più bugiardo", e sul presidente democratico Joe Biden, ha ribadito: "Penso che stia a Biden prendere la decisione". Quanto a sé stesso, Lula ha poi evidenziato che ha 78 anni e non ha ancora deciso se si candiderà nel 2026.



