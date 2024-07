In Argentina, patria del 'bife', calo record di consumo di carne

L'Argentina, il Paese noto nel mondo per la gustosa carne di manzo con il suo 'bife de chorizo' alla brace, si sta avviando verso un 2024 che passerà alla storia come l'anno che ha segnato il consumo più basso in tre decenni di questo straordinario alimento. I dati dell'industria basati sui primi cinque mesi prevedono che quest'anno si consumeranno 44 chili a persona, il 15,9% in meno rispetto al 2023.

I prezzi elevati della carne bovina (con un aumento cumulativo del 400% su base annua) hanno spostato il consumo verso la carne suina.

Secondo un calcolo effettuato dal canale tv argentino TN, un tipico asado (come gli argentini chiamano la carne cotta alla brace) costa in media 15mila pesos (circa 15 dollari) per due persone. Un prezzo troppo alto per un solo pranzo, considerando che il salario minimo è di circa 250mila pesos (circa 250 dollari).

Ed è probabilmente per questo che nei pochi cantieri di Buenos Aires non si sente più il tipico odore di carne alla griglia a mezzogiorno. Gli operai hanno sostituito il tipico asado con austeri stufati di patate, con tagli di carne più economici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA