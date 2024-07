Elezioni in Venezuela, scontro frontale tra Maduro e Urrutia

In Venezuela sta per partire ufficialmente la campagna elettorale in vista delle presidenziali del 28 luglio. La leader dell'opposizione, María Corina Machado, ha annunciato che il 4 luglio inizierà a Caracas e in tutto il Paese la mobilitazione per Edmundo González Urrutia, principale sfidante del presidente uscente, Nicolas Maduro, candidato a un terzo mandato di 6 anni. Parallelamente, anche il 'chavismo' al potere ha confermato che la campagna si concentrerà da giovedì in 70 città di tutto il territorio nazionale.

"Ciò che sta arrivando è grandioso, vinceremo, trasformeremo il Venezuela", ha affermato sui social Machado, invitando la popolazione a unirsi alle "carovane per la libertà".

"Ci siamo mossi senza mezzi di trasporto, senza benzina, ci hanno perseguitato, la gente si sposta con i propri mezzi, molte volte a piedi. Questo mi ha scioccato, perché le campagne convenzionali distribuiscono le cose, e questo è l'esatto contrario", ha aggiunto l'ex deputata conservatrice, resa ineleggibile per 15 anni dall'esecutivo di Maduro.

Da parte sua, Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale, a maggioranza filogovernativa, e capo della campagna dell'attuale capo dello Stato, ha precisato che a Caracas la "presa del potere" da parte delle forze rivoluzionarie sarà realizzata in maniera totale "con una marcia gigantesca".

L'iniziativa, cui si aggiungeranno altre mini marce e "oltre 20mila motociclette", servirà anche a commemorare il 70/mo anniversario della nascita dell'ex presidente Hugo Chávez, al governo dal 1999 al 2013.

La campagna elettorale andrà avanti fino al 25 luglio. Più di 21 milioni di venezuelani dovranno scegliere il loro prossimo presidente tra una rosa di dieci candidati, sebbene lo scontro dovrebbe essere circoscritto a quello tra Maduro e Urrutia.





