Venezuela, corallo invasivo indonesiano minaccia i Caraibi

Senza predatori naturali nelle acque caraibiche il corallo unomia stolofínera - originario dell'Indonesia - sta silenziosamente invadendo le coste del Venezuela minacciando l'ecosistema dei Caraibi.

La recente accelerazione nella proliferazione della specie invasiva - che ha già colonizzato migliaia di metri cubi di fondali - sta alterando significativamente le attività umane come la pesca e il turismo, spingendo il ministro dell'Ambiente Josué Lorca a parlare di "pandemia biologica". Il corallo 'invasore' - riporta El Nacional - distrugge la barriera corallina locale e impone il suo tono scuro ai fondali marini.

Il governo venezuelano, con l'aiuto della Fao, sta lavorando alla modifica dei protocolli di controllo e gestione di questo corallo molle, per il quale ha riunito biologi, ecologisti e ricercatori in generale, alcuni dei quali già considerano la situazione un disastro ambientale.



