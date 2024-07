Perù, il parlamento delega le funzioni legislative al Governo

Il parlamento del Perù riunito in sessione plenaria ha approvato una legge che delega le funzioni legislative al Governo per un periodo di 90 giorni. La misura - voluta dalla presidente Dina Boluarte - ha l'obiettivo di facilitare l'approvazione di misure straordinarie riguardanti l'economia e la sicurezza dei cittadini.

"Grazie al parlamento del Perù per averci concesso poteri legislativi in ;;materia di rilancio economico, attività amministrativa statale, sicurezza dei cittadini e difesa nazionale", ha dichiarato su X il presidente del consiglio dei ministri, Gustavo Adrianzén. "Questa decisione - ha aggiunto - aiuterà il Paese ad andare avanti secondo le priorità stabilite dl governo", ha concluso.



