Milei, 'in 6 mesi abbiamo fatto più che negli ultimi 100 anni'

"Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto per l'Argentina di più che negli ultimi 100 anni": lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, in un'intervista a 'Todo Noticias'.

"Stiamo lavorando per porre fine definitivamente all'inflazione, che abbiamo già abbassato dal 17.000% al 50%, e stiamo entrando nella seconda fase del programma di stabilizzazione", ha aggiunto il leader ultraliberista. "Abbiamo altre 3.200 riforme pendenti. Non ci fermeremo finché l'Argentina non sarà il Paese più libero del mondo", ha continuato.

Milei ha poi commentato la volontà del suo governo di presentare in Parlamento un progetto di legge che prevede il carcere a partire dai 13 anni. "Delitto di adulto, pena di adulto", ha sottolineato il capo dello Stato. "Se hai la coscienza di commettere un crimine da adulto, perché non paghi da adulto? Poi avrà i meccanismi di contenimento adeguati alla sua età", ha concluso.



