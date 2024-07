Le imprenditrici brasiliane fanno rotta sull'Italia

Al via da oggi a Roma, con il patrocinio dell'Associazione di amicizia Italia-Brasile e del Consolato generale del Brasile, il primo Forum internazionale della "Virada Feminina", associazione di imprenditrici brasiliane impegnate a promuovere progetti di responsabilità sociale, imprenditoria femminile e politiche pubbliche eco-sostenibili. Lo rende noto con un comunicato il deputato Fabio Porta (Pd), presidente dell'Associazione di amicizia Italia-Brasile.

L'evento di quest'anno ha due momenti principali: il primo luglio presso l'Istituto culturale "Guimaraes Rosa" dell'Ambasciata brasiliana a Roma e il due luglio alla Camera dei Deputati, in un confronto con le parlamentari italiane organizzato dal gruppo di amicizia parlamentare Italia-Brasile.

Nei due appuntamenti, come spiegano le organizzatrici dell'iniziativa, "il mondo imprenditoriale, politico e della cultura brasiliano incontra il pubblico di italo-brasiliani in occasione delle celebrazioni del 150mo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile".

Specifici tavoli tematici aiuteranno ad approfondire alcuni aspetti della cooperazione tra i due Paesi: imprenditoria femminile e sociale, politiche pubbliche e violenza di genere.





