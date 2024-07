La Paz richiama l'ambasciatore in Argentina per consultazioni

La Bolivia ha richiamato il suo ambasciatore in Argentina per consultazioni, in risposta a una dichiarazione del governo di Javier Milei, che ha definito il fallito golpe contro il presidente Luis Arce una "falsa accusa".

"Il nostro ambasciatore in Argentina, Ramiro Tapia, è stato convocato presso la sede del governo per consultazioni", ha fatto sapere la ministra della presidenza, María Nela Prada.

Il governo boliviano ha condannato come "ostili e sconsiderate" le dichiarazioni della Presidenza argentina sul tentativo di colpo di Stato della scorsa settimana e ha denunciato "l'inaccettabile negazionismo" dell'Ufficio di Javier Milei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA