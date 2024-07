Gilberto Gil lascia il palcoscenico con un tour di addio

Uno dei più grandi nomi della storia della musica brasiliana, protagonista di successi come 'Esperando na janela' o 'Andar com fé', Gilberto Gil, ha annunciato che si ritirerà dalle scene con un tour di addio nel 2025.

I concerti toccheranno tappe in Brasile, Stati Uniti e Europa. Ma nonostante l'allontanamento dal palcoscenico, l'artista continuerà a registrare nuovi brani.

Gil aveva iniziato la sua carriera a Bahia negli anni Sessanta e insieme a Caetano Veloso e Gal Costa, è stato uno dei maestri del Tropicalismo. L'artista, già stato premiato con nove Grammy Awards, due dei quali nella categoria globale, è stato anche ministro della Cultura nel governo Lula tra il 2003 e il 2008 e ambasciatore delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'alimentazione nei primi anni 2000.



