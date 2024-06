Primarie in Uruguay in vista delle elezioni generali di ottobre

L'Uruguay è impegnato oggi nello svolgimento delle primarie dei partiti che parteciperanno alle elezioni generali del 27 ottobre in cui si sceglierà il successore del presidente conservatore uscente, Luis Lacalle Pou, e si rinnoverà il Parlamento bicamerale.

L'appuntamento, rilevano i media a Montevideo, è particolarmente atteso perché al termine della giornata si conosceranno i pre-candidati di 18 partiti per la massima carica dello stato.

Il Tribunale elettorale uruguaiano ha indicato che i seggi per 2.766.323 aventi diritto apriranno alle 8 (le 13 italiane) e si chiuderanno alle 19.30, con risultati che dovrebbero essere ufficiali prima della mezzanotte.

Pur in presenza di 18 partiti iscritti nelle primarie, solo quattro (Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado e Partido Verde Animalista) offriranno agli elettori la possibilità di scegliere fra più di un pre-candidato.

Per il Partido Nacional del capo dello stato uscente, i pre-candidati sono 5 (Álvaro Delgado, Roxana Corbran, Carlos Iafigliol, Jorge Gandini, Laura Raffo), mentre la sfida nel Frente Amplio, principale coalizione di opposizione di centro sinistra impegna 3 personalità (Andrés Lima, Yamandú Orsi e Carolina Cosse).

Lo storico Partido Colorado, che negli anni ha perso il suo antico smalto, presenta 6 pre-candidati (Andrés Ojeda, Gabriel Gurmendez, Tabaré Viera, Carolina Ache, Robert Silva e Zaida Gonzalez), con il Partido Verde Animalista, infine, che offre la scelta fra solo 2 aspiranti (Rita Rodriguez e Raúl Viñas).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA