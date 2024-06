Definitivamente chiusa l'agenzia di stampa argentina Telam

Il portavoce presidenziale argentino, Manuel Adorni, ha annunciato che l'agenzia di stampa statale Télam, fondata nel 1945, "ha cessato di esistere" come tale, per essere trasformata in entità che avranno nomi diversi.

Nel corso di una conferenza stampa Adorni ha sostenuto ieri che "Télam, come la conoscevamo, ha cessato di esistere", pubblicando poi sul suo account X un frammento del decreto da cui emerge che in futuro saranno create due compagnie, una per la distribuzione della pubblicità e una seconda a carattere informativo.

L'annuncio della chiusura dell'agenzia era stato fatto l'1 marzo, con l'immediata sospensione delle trasmissioni e l'oscuramento del portale, a cui hanno risposto i dipendenti creando un'agenzia parallela denominata 'Somos Telam' (Siamo Telam) che opera esclusivamente attraverso un sito online.

Nel decreto firmato dal presidente Javier Milei si indica che nel prossimo futuro comincerà a funzionare una agenzia di pubblicità, con 90 dipendenti, che si chiamerà Apesa, e che occuperà la tradizionale sede di Bolívar 531 a Buenos Aires.

Inoltre 150 giornalisti dei 700 originari, a quanto risulta, saranno utilizzati per far funzionare una nuova agenzia di stampa nella redazione di Avenida Belgrano 347, con un nome che non è stato ancora comunicato, ma che sicuramente non sarà Telam.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA