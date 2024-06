L'Assemblea generale dell'Osa preoccupata per Bolivia e Haiti

L'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha concluso la sua 54/a assemblea Generale ad Asunción. in Paraguay, segnata dal tentativo di colpo di stato militare in Bolivia, approvando la Dichiarazione di Asunción intitolata 'Integrazione e sicurezza per lo sviluppo sostenibile della regione', All'inizio dei lavori, sottolinea un comunicato, gli stati membri "hanno approvato una risoluzione di ferma condanna degli eventi" e "respinto qualsiasi tentativo di destabilizzare le istituzioni democratiche" boliviane.

Con la Dichiarazione di Asunción, i partecipanti si sono impegnati a "promuovere la cooperazione regionale economica, tecnica, politica, giuridica, ambientale, sociale, educativa, culturale, scientifica, tecnologica, di sicurezza e di difesa" dell'emisfero nel suo complesso.

Il documento impegna l'Osa "a rafforzare la governance e le istituzioni democratiche nei paesi della regione come fattore di coesione sociale, promuovendo condizioni che creino società eque, giuste e prospere, garantendo il rispetto dei processi democratici e dei diritti di tutte le persone.

Una delle risoluzioni approvate ha riguardato il 'Monitoraggio della situazione in Nicaragua', con l'esortazione a cessare le violazioni dei diritti umani e ripristinare le istituzioni democratiche.

In un'altra risoluzione su Haiti, l'Osa ha salutato la nascita del Consiglio presidenziale e del governo di transizione, esortando gli stati membri e la comunità internazionale a fornire aiuti umanitari immediati al paese, nonché sostegno alla Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmss).



