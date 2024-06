Elezioni in Venezuela, governo e opposizione certi di vincere

Ad un mese dalle presidenziali del 28 luglio, entrambi i principali candidati, il presidente uscente, Nicolás Maduro, e il leader dell'opposizione radicale, Edmundo González, assicurano che saranno i vincitori.

L'inizio della campagna elettorale è previsto per il 4 luglio, ma già da tempo i comitati elettorali del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) e della Piattaforma unitaria democratica (Pud) di opposizione si sono mobilitati per promuovere i loro candidati.

L'oppositore González, 74 anni, si avvale del sostegno di Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie dell'opposizione ma inabilitata a candidarsi da una condanna amministrativa, che si è detta "certa della vittoria" il 28 luglio. Da parte sua González ha assicurato che fra un mese si formerà un nuovo governo che rispetterà tutti i cittadini e le forze politiche.

Il leader oppositore ha inoltre denunciato l'aumento delle persecuzioni e delle minacce contro i membri e gli attivisti della sua formazione politica.

Sul fronte opposto Maduro, 61 anni, cerca un terzo mandato.

"Stiamo vincendo! - ha ripetuto nei comizi - e il 28 luglio lo proveremo!". Il capo dello stato ha peraltro denunciato presunte azioni destabilizzanti e sabotaggi ai suoi danni orchestrati dall'estrema destra.

Da parte loro i sondaggi non aiutano a chiarire le prospettive del voto. Secondo Delphos, González ha il 52% dei consensi, e Maduro il 25%, mentre per Dataviva Maduro è in testa con il 56,2% dei voti, contro il 19,3% di González.



