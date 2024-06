Nel Pantanal brasiliano le fiamme inceneriscono 680mila ettari

La ministra brasiliana dell'Ambiente, Marina Silva, è in partenza per il Pantanal, uno dei biomi più ricchi di diversità al mondo, da giorni in preda a incendi che quest'anno hanno già devastato 677mila ettari.

Il viaggio di Silva, insieme ai ministri Valdez Goes (Integrazione e sviluppo regionale) e Simone Tebet (Pianificazione e bilancio), ha lo scopo di verificare le azioni di contrasto ai roghi e le indagini della polizia federale.

Secondo uno studio del Laboratorio di applicazioni satellitari ambientali dell'Università federale di Rio de Janeiro, se non vi sarà messo un freno, gli incendi potrebbero arrivare a distruggere due milioni di ettari del Pantanal, un'area grande 13 volte la città di San Paolo.

Nelle ultime ore nell'area sono arrivati 40 agenti di rinforzo per aiutare a combattere le fiamme, mentre la polizia federale ha istituito un ufficio di crisi per indagare sull'origine dei focolai, che secondo la ministra Silva sono "di origine dolosa, e per l'80% su terreni privati".



