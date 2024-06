Milei insiste su Lula, 'non mi scuso, è corrotto'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, non ritiene di dovere scuse al suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per aver detto in passato che è "un corrotto comunista".

"Non ho nulla di cui scusarmi, ho solo detto la verità. Gli ho detto corrotto e forse non è corrotto? Gli ho detto comunista e forse non è comunista?", ha dichiarato Milei in un'intervista al canale 'Ln+'.

Il presidente del Brasile - principale socio commerciale dell'Argentina - aveva affermato nei giorni scorsi di aspettare ancora le scuse di Milei per "le stupidaggini" dette in passato su di lui e che questa era la ragione di una mancata riunione bilaterale tra i due in occasione del G7 in Puglia.



