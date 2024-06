Lula, 'vado in Bolivia per sostenere Arce e la democrazia'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva andrà in Bolivia il 9 luglio per sostenere la democrazia dopo il tentato golpe militare nel Paese.

"La Bolivia è un Paese in cui si concentrano molti interessi internazionali: ha le più grandi riserve di litio al mondo, oltre che di gas. Quindi non mancano persone che vorrebbero un colpo di Stato. Io vado lì per rafforzare il presidente Luis Arce e la democrazia", ha detto Lula ai microfoni di una radio locale.

Il capo di Stato brasiliano visiterà Santa Cruz de la Sierra, nella regione più ricca del Paese sudamericano. "Conosco bene Evo Moraes e Luis Arce - ha affermato -. Andrò il 9 luglio per una grande riunione con gli imprenditori boliviani e per dimostrare che solo la democrazia può permettere al Paese di crescere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA