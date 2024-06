La presidente peruviana Boluarte a Pechino, incontra Xi Jinping

La presidente peruviana Dina Boluarte ha incontrato oggi a Pechino il suo omologo cinese Xi Jinping, al termine di una visita di cinque giorni in Cina che l'ha vista anche a Shenzhen e Shanghai.

All'aeroporto della capitale, riferisce Radio Nacional di Lima, il capo dello stato peruviano è stata ricevuto da responsabili cinesi che l'hanno assistito nell'intensa ultima giornata di incontri.

Secondo il programma reso noto dalla presidenza peruviana, la giornata odierna di Boluarte prevedeva incontri in successione con tre alti esponenti del governo e dello stato cinese.

Il colloquio con il capo dello stato nel Palazzo del popolo è stato preceduto da altri due con il presidente del Comitato permanente dell'Assemblea popolare nazionale, Zhao Leji, e con il primo ministro Li Quiang.

Ieri a Shanghai Boluarte ha incontrato i vertici della compagnia cinese Cosco Shipping Ports Limited in vista della inaugurazione, a fine 2024, del megaporto di Chancay che dovrebbe ridurre il viaggio delle merci dall'America meridionale alla Cina da 45 a 10 giorni, trattando durante il primo anno di attività, un milione di container.



