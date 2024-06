Il Venezuela celebra mezzo secolo di relazioni con la Cina

Il Venezuela celebra mezzo secolo di relazioni bilaterali con la Cina. La ricorrenza è stata ricordata in un evento pubblico dal presidente Nicolas Maduro, che ha sottolineato: "Le relazioni diplomatiche tra Cina e Venezuela si rafforzano sempre più nella fratellanza". I due Paesi "saranno sempre uniti".

"E' un'alleanza sincera per costruire un nuovo mondo di pace e più umano. Oggi festeggiamo con grande gioia 50 anni di un'amicizia indissolubile, di fronte ad ogni prova e in ogni momento", ha scritto il leader venezuelano sul suo profilo X, inviando un "grande abbraccio al fratello maggiore, il presidente Xi Jingping".



