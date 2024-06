Brasile, a Rio un sistema di allerta per le ondate di calore

Il municipio di Rio de Janeiro, in Brasile, ha istituito sistema di allerta relativo alle ondate di calore intenso che potrebbero abbattersi sulla metropoli. Nei giorni di caldo estremo è prevista la sospensione di eventi pubblici e servizi. L'idea, tradotta in pratica dal sindaco Eduardo Paes e dall'assessore alla Sanità Daniel Soranz, è nata dopo la morte di una fan della cantante statunitense Taylor Swift nel corso di un concerto lo scorso novembre in cui a Rio si registravano temperature record.

"Con il caldo intenso possiamo riscontrare l'aggravamento di alcune malattie e situazioni critiche. La comunicazione può fare la differenza", ha sottolineato Soranz.

Le onde di calore saranno classificate in 5 Livelli. Gli indici valuteranno non solo il termometro, ma anche l'incidenza dei raggi ultravioletti e la durata dei periodi di alte temperature. I primi tre livelli indicano cautela. A partire dal livello 4 - quando si prevede caldo intenso per almeno 3 giorni consecutivi - la routine dei servizi pubblici è destinata a cambiare. Verranno inoltre inviati avvisi alla popolazione per cercare rifugio in "isole di raffreddamento" e altri luoghi con refrigerazione precedentemente indicati.

In ultimo il livello 5 - caratterizzato da almeno 2 ore del giorno con più di 44°C per 3 giorni consecutivi - prevede la sospensione delle attività a rischio svolte all'aperto, come eventi sportivi e concerti oltre al rinvio dei servizi di asfaltatura e pulizia urbana. Come succede per gli uragani, anche alle ondate di caldo avranno nome.



