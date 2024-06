Aumento allarmante in Messico di interventi per uso di fentanyl

Secondo un rapporto del ministero messicano della Salute, le cure mediche d'urgenza per i consumatori di fentanyl —la cosiddetta "eroina sintetica"— sono aumentate di oltre 50 volte negli ultimi cinque anni. La situazione colpisce città come Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Hermosillo e Ciudad Juárez, con una domanda che, secondo Nadia Robles, autrice dell'indagine e coordinatrice dei programmi nazionali della Commissione sulla salute mentale e le dipendenze, "cresce costantemente".

Uno degli aspetti che preoccupano maggiormente gli specialisti, ha aggiunto Robles, è l'"adulterazione del fentanyl e dell'eroina con la xilazina", un potente sedativo, rilassante e analgesico che inibisce gli antidoti generalmente utilizzati per prevenire la morte delle persone colpite.



