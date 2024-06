Arce, dietro al fallito golpe in Bolivia non solo i militari

"Dietro al tentativo di colpo di Stato in Bolivia non ci sono i militari, i veri mandanti sono civili". Lo ha affermato il presidente Luis Arce in un'intervista rilasciata al portale russo 'Rt' dove pure annuncia che verrà portata avanti un'inchiesta approfondita per risalire agli "autori intellettuali" del golpe.

"I militari sono solo il braccio esecutore ma c'è sempre qualcuno dietro che finanzia e promette cose", ha detto Arce sottolineando inoltre che "le cause di queste azioni hanno sempre un fine economico".

"Nella storia del nostro paese si è sempre trattato di qualche risorsa naturale o di qualche interesse economico dell'oligarchia che prima era al governo", ha aggiunto.

Il presidente boliviano non ha escluso inoltre che dietro al fallito golpe ci siano interessi legati al litio e alle terre rare e ha ricordato che gli Stati Uniti hanno dichiarato di interesse strategico il "triangolo del litio", composto da Argentina, Cile e Bolivia.



