Presidente Messico, non ha senso causa di Ganfeng sul litio

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha affermato che la richiesta di arbitrato presentata dalla società cinese Ganfeng Lithium alla Banca Mondiale a causa dell'annullamento delle concessioni relative a un progetto di estrazione di litio nello Stato di Sonora "non è applicabile".

Rispondendo ad una domanda specifica, il capo dell'esecutivo ha sottolineato che "il litio appartiene alla nazione", per cui lo Stato messicano difenderà i propri diritti nell'ambito dei panel internazionali.

Obrador ha chiarito che le imprese private possono partecipare allo sfruttamento di questo minerale, purché lo facciano in associazione con il governo messicano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA