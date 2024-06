In Brasile arrestato un italiano accusato di riciclaggio

Un'operazione della polizia federale dello stato brasiliano di Santa Catarina ha portato all'arresto di un italiano sospettato di avere legami con la mafia, e di riciclare denaro del traffico internazionale di droga nella regione.

L'uomo - la cui identità non è stata resa nota - era fuggito dall'Europa perché ricercato per lo stesso reato e per evasione fiscale, e figura nella Lista dei ricercati dell'Interpol.

L'italiano viveva in un condominio di lusso a Balneário Camboriú, in una cittadina sulla costa. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati beni per un valore di circa 6 milioni di euro, tra cui orologi, gioielli, auto di lusso e contanti.

Il mandato d'arresto è stato convalidato dal Tribunale federale e l'uomo attenderà in carcere l'estradizione verso l'Italia.



