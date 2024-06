Il bambino scomparso in Argentina cercato anche in Paraguay

Il ministro della Sicurezza dell'Argentina, Patricia Bullrich, si è riunita oggi ad Asuncion con il capo dell'intelligence della polizia del Paraguay con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nelle ricerche del piccolo Loan, un bambino di 5 anni scomparso da 12 giorni nella provincia di Corrientes, in Argentina, e che si sospetta sia vittima di una rete di tratta di persone.

"Lavoreremo a fondo in questa ricerca lungo tutta la nostra frontiera", ha detto Bullrich al termine della riunione ringraziando con un messaggio su X "la piena collaborazione del Paraguay in questa vicenda nazionale".

Il caso tiene con il fiato sospeso l'opinione pubblica in Argentina e lo stesso presidente, Javier Milei, ha chiesto alle autorità di "mettere in campo tutte le risorse" per arrivare al ritrovamento del bambino.

Loan è stato visto per l'ultima volta durante un pranzo familiare a casa della nonna a cui partecipavano anche alcuni estranei. Le prime ipotesi affermavano che il bambino potesse essersi smarrito e rimasto inghiottito nei pantani della zona.

Con il passare dei giorni tuttavia è emersa l'ipotesi che Loan sia stato sequestrato e trasferito da Corrientes alla vicina provincia del Chaco e da lì forse in Paraguay. Non si esclude in questo senso che il movente possa essere quella della vendita nel mercato delle adozioni illegali, della tratta o anche del traffico di organi.



