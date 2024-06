Ong, in Venezuela diritti più a rischio con campagna elettorale

"I diversi modelli di violazione dei diritti umani in Venezuela in vista del voto del 28 luglio potrebbero aumentare esponenzialmente a partire dal 4 luglio, data di inizio formale della campagna elettorale" avverte un'informativa pubblicata dall'organizzazione non governativa, Laboratorio della Pace.

L'ong sottolinea che le "detenzioni arbitrarie" registrate negli ultimi mesi fanno parte di "un modello sistematico di violazione dei diritti umani come strategia ufficiale per erodere la legittimità e l'efficacia" della candidatura dell'oppositore Edmundo González Urrutia, principale contendente dell'attuale capo di Stato, Nicolas Maduro, nella corsa presidenziale.

Nel primo semestre dell'anno alla data del 17 giugno, l'associazione che si batte per i diritti umani, ha contato "46 detenzioni arbitrarie in Venezuela, 37 delle quali per motivi politici e 9 di persone che esercitavano il loro diritto alla libertà di espressione".



