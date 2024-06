Milei, 'il mondo riconosce la lotta all'inflazione in Argentina'

Il presidente argentino Javier Milei ha sostenuto oggi che "non c'è paese al mondo che non riconosca il nostro impegno titanico per la riduzione dell'inflazione", aggiungendo che ciò è avvenuto attraverso l'applicazione di una politica sociale "estremamente efficace" perché, altrimenti, "ci sarebbe stata una catastrofe".

In dichiarazioni a Radio Mitre di Buenos Aires dalla Repubblica Ceca, dove ha ricevuto una onorificenza, Milei ha aggiunto che il riconoscimento universale è anche per la "politica che stiamo realizzando di aggiustamento fiscale".

Riguardo alle sue recenti visite in Spagna, Germania e Repubblica Ceca, il capo dello stato ha affermato che si è trattato di "un viaggio eccellente" che gli ha permesso di avere "un incontro molto positivo" con la presidente della comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz Inoltre Milei ha escluso che in Argentina si possa procedere ad una svalutazione perché "il nostro problema non è monetario, ma di competitività, e non può essere risolto con la svalutazione".

È come credere, ha proseguito, che "le persone possano aumentare la quantità di carne che mangiano semplicemente perché si stampa più denaro". La ricchezza - ha concluso - non si stampa, si genera".



