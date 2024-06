Milei, 'con le mie riforme l'Argentina come Germania e Italia'

Le riforme strutturali che il governo di Javier Milei ha presentato in Parlamento faranno fare all'Argentina un balzo di 90 posti nel ranking della libertà economica portandola a livello di paesi come Francia, Germania e Italia. Lo ha affermato lo stesso presidente argentino in un discorso tenuto oggi a Praga in occasione della consegna di un premio dell'Istituto Liberale. Milei ha quindi aggiunto che il suo esecutivo "ha in progetto altre 3200 riforme per trasformare l'Argentina nel Paese più libero e ricco del mondo grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale".

Con un incontro con il premier Petr Fiala sul quale non sono stati forniti dettagli, il presidente argentino ha concluso oggi a Praga un tour europeo che lo ha visto in precedenza anche in Spagna e Germania ed è atteso per domani.



