Managua avvia relazioni diplomatiche con l'Afghanistan

Il Nicaragua di Daniel Ortega ha avviato relazioni diplomatiche con l'Afghanistan. Secondo i media locali, Michael Campbell, attuale ambasciatore del governo di Managua in Cina, assumerà il ruolo aggiuntivo dal suo ufficio di Pechino.

In un comunicato, il ministero degli Esteri dell'Emirato islamico ha salutato con favore l'iniziativa, augurandosi che questo possa dare impulso alle relazioni bilaterali tra i due Paesi, riporta Tolo News. Secondo la nota, il ministero afghano ha dato istruzioni alla sua ambasciata in Cina di mantenere stretti rapporti di lavoro con quella del Nicaragua a Pechino.





