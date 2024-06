Lula vede Chomsky a San Paolo in un incontro privato

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, è a San Paolo per incontrare il filosofo Naomi Chomsky e l'ex presidente brasiliano, Fernando Henrique Cardoso.

Palazzo Planalto non ha ufficializzato gli appuntamenti, dato che Lula dovrebbe vedere Chomsky e Cardoso nell'ambito di un'agenda privata, riporta la Folha di San Paolo.

Chomsky (95 anni), sposato dal 2014 con la linguista brasiliana Valeria Wasseman, è stato dimesso martedì scorso dall'ospedale Beneficência Portuguesa di San Paolo, per curare gli strascichi di un ictus sofferto lo scorso anno. Nel 2018 l'intellettuale aveva visitato Lula in prigione.



