La presidente del Perù Boluarte inizia il suo viaggio in Cina

La presidente del Perù, Dina Boluarte, è partita per Pechino, dove resterà fino a sabato su invito del suo omologo cinese, Xi Jinping, con il quale svolgerà una riunione bilaterale, oltre ad incontrare alcuni uomini d'affari per potenziare la cooperazione e gli investimenti in vari settori strategici. Le sue attività nel Paese asiatico inizieranno ufficialmente mercoledì con la partecipazione alla mostra di opere precolombiane al Museo di Shenzhen. Successivamente, Boluarte andrà ad un meeting con i rappresentanti di Huawei, visiterà lo stabilimento BYD Automotive e in seguito si recherà a Shanghai.

Il viaggio di Boluarte - il cui governo continua ad essere oggetto di varie manifestazioni di protesta - avviene in un momento di grande tensione internazionale per le posizioni assunte dal Congresso peruviano, accusato anche dall'Onu di promuovere iniziative legislative che "attaccano la democrazia".





