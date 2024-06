Distrutti in Bolivia da gennaio 3.800 ettari di coca illegale

La Direzione generale per lo sviluppo globale delle regioni produttrici di coca della Bolivia ha reso noto oggi di aver identificato ed sradicato quest'anno, fino al 18 giugno, un'area totale di 3.832 ettari di colture illegali di foglie di coca.

Secondo un rapporto ufficiale diffuso dall'agenzia di stampa statale Abi, tali coltivazioni illegali erano localizzate anche in aree censite e accatastate, ma soprattutto in luoghi non autorizzati "dove è avvenuta la maggior parte degli interventi" delle forze antidroga.

Questo vuol dire, si precisa nel documento, che vi sono stati anche interventi in parchi nazionali e in riserve forestali, come il Parco nazionale Carrasco, ad Amboró e nella Riserva forestale El Choré.

Comunque, l'intervento più importante è avvenuto nel dipartimento di Santa Cruz, con una superficie sradicata di 1.977 ettari di coltivazioni illegali, davanti a Cochabamba (1.280 ettari eliminati) e La Paz (574 ettari).

Al riguardo il vice ministero della Coca e dello Sviluppo integrale ha ricordato che il governo del presidente Luis Arce ha programmato lo sradicamento entro il 2024, con la costituzione di 21 basi operative, di almeno 10.525 ettari di foglie di coca quasi certamente destinate alla produzione di cloridrato di cocaina.



