Brasile: festa col Pantanal in fiamme, indignazione sul web

È diventato virale sui social, in Brasile, un video che mostra centinaia di persone che si divertono in una festa all'aperto con sullo sfondo l'incendio nel Pantanal, la più grande pianura alluvionale del mondo.

L'episodio è accaduto a Corumbá, nello Stato di Mato Grosso do Sul, considerata la 'capitale del Pantanal', in occasione della festa 'junina' dedicata a San Giovanni e celebrata in questo periodo in tutto il Paese.

Una residente di Corumbá ha condiviso il video sul suo profilo Instagram. "Un gruppo di persone senza carattere. È stata la festa più vergognosa che abbia mai visto nella storia", ha postato, criticando l'evento nel momento in cui il Pantanal registra il maggior numero di roghi dal 1998. Proprio due giorni fa, il Mato Grosso do Sul aveva annunciato che il governo federale invierà sette aerei per aiutare a combattere le fiamme nel Pantanal.



